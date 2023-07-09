Події

07:41 09.07.2023

Байден із 9 до 13 липня відвідає Велику Британію, Фінляндію та саміт НАТО у Вільнюсі

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Байден із 9 до 13 липня відвідає Велику Британію, Фінляндію та саміт НАТО у Вільнюсі

Президент США Джо Байден із 9 до 13 липня здійснить турне Європою, у межах якого відвідає Велику Британію, саміт НАТО у Вільнюсі та Фінляндію.

"Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Карлом III і прем'єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде до Литви у Вільнюс для участі в 74-му саміті НАТО з 11 до 12 липня", - йшлося в заяві Білого дому.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у п'ятницю зазначив, що в Лондоні Байден відвідає форум, присвячений проблемам клімату і чистої енергії.

Салліван також повідомив, що в Литві президент США зустрінеться з президентом Гітанасом Науседою, а також із лідерами країн НАТО і країн-партнерів альянсу з Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Після саміту Байден виступить у Вільнюсі з "важливим зверненням" увечері в середу. Під час своєї промови президент говоритиме про важливі сучасні проблеми, від ситуації в Україні до кліматичної кризи, додав Салліван.

13 липня американський лідер відвідає Гельсінкі. Водночас у фінській столиці Байден зустрінеться не лише із прем'єр-міністром країни Саулі Нііністьо, а й відвідає саміт країн Північної Європи. У ньому візьмуть участь прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере, прем'єр Данії Метте Фредеріксен і прем'єр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що очікує від учасників саміту ухвалення багаторічного плану допомоги Україні для її зближення з альянсом. Він нагадав, що країни НАТО також обіцяли виділити 500 млн євро на необхідні Україні речі, такі як пальне, медикаменти, обладнання для розмінування та понтонні переправи. За його словами, наразі у випадку з Україною найважливіше - передача військової допомоги, а не тема вступу Києва до НАТО.

Теги: #сша #президент #європа #поїздка

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