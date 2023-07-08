ЗСУ 7 липня домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступ на трьох інших ділянках - ISW

Українські сили домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута Донецької області в п'ятницю, 7 липня, і продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту, повідомляють у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські та українські війська в п'ятницю провели наземні атаки на заході Донецької області. Російські джерела стверджують, що 7 липня українські сили почали нову хвилю контратак у західній частині Запорізької області", - йдеться у зведенні.

За даними аналітиків, Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні операції на кремінському напрямку вздовж кордону Харківської та Луганської областей. Окупанти направили майже все східне угруповання своїх військ на південь України. ISW також повідомляє про підрозділи бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту, які продовжували нести службу в західній частині Донецької області після важких втрат під час російського наступу взимку-навесні 2023 року.

"Розгортання майже всього російського східного угруповання військ і великих підрозділів Південного військового округу на лінії фронту на півдні України передбачає, що російська оборона на півдні України може бути крихкою... Єдиний резерв російських збройних сил на півдні України складається з частин 29 загальновійськової армії - найнечисельнішої загальновійськової армії Східного військового округу, яка має тільки одну маневрову бригаду: 36 мотострілецьку бригаду. Частини 36 ОМСБр брали участь у битві за Київ на початку 2022 р. і билися під Вугледаром на початку 2023 р., тож, імовірно, деградували", - наголошується у зведенні.

У ISW зазначають, що українські сили, ймовірно, роблять поступові спроби систематично знижувати бойову міць РФ на півдні України з плином часу, підвищуючи крихкість російської оборони.

"Російська оборона на півдні України хоч і грізна, але не нездоланна. Російським силам на півдні України, ймовірно, доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки з боку оперативних резервів, якщо українські війська здійснять оперативний прорив. Відхід у зіткненні є надзвичайно складним військовим завданням, і незрозуміло, чи зможуть російські сили в зіткненні успішно відійти зі своїх перших рубежів на інші підготовлені рубежі в хорошому стані, особливо якщо ці сили - і сили, які стоять за ними в ешелоні, - зношені та не підтримуються", - зазначають аналітики.

За даними ISW, окупанти, як і раніше, обмежували доступ міжнародних спостерігачів на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в окупованому м.Енергодар Запорізької області.