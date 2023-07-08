Події

13:44 08.07.2023

Міністр оборони Іспанії зустрілася з українськими прикордонниками в польовому шпиталі

1 хв читати

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала польовий госпіталь, де провела зустріч зі співробітниками української прикордонної служби, які проходять навчання в Іспанії, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Маргарита Роблес зустрілася з українською командою прикордонних медиків, котра проходить навчання в Іспанії щодо використання мобільного польового шпиталю Role-2. Іспанія передасть його для надання допомоги постраждалим в умовах бойових дій. Функціонал госпіталю полягає у виявленні, стабілізації та оперуванні поранених перед їх доставленням до лікарні", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Глава міноборони Іспанії від імені держави подякувала українським військовим і запевнила в подальшій всебічній підтримці України.

 

Теги: #іспанія #держприкордонслужба #роблес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 08.07.2023
Перетини кордону України на в'їзд цього тижня на 14 тис. перевищили перетини на виїзд - Держприкордонслужба

Перетини кордону України на в'їзд цього тижня на 14 тис. перевищили перетини на виїзд - Держприкордонслужба

20:50 03.07.2023
Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

16:21 01.07.2023
Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

16:10 01.07.2023
Іспанія доб'ється прогресу у важливих для майбутнього ЄС питаннях, і Україна буде в центрі дебатів - Санчес

Іспанія доб'ється прогресу у важливих для майбутнього ЄС питаннях, і Україна буде в центрі дебатів - Санчес

15:51 01.07.2023
Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

11:37 01.07.2023
Зеленський: розраховуємо на підтримку Іспанії в питанні вступу до ЄС

Зеленський: розраховуємо на підтримку Іспанії в питанні вступу до ЄС

12:57 30.06.2023
Прикордонники запобігли незаконному вивезенню за кордон картини, імовірно, австрійського художника кінця XIX - початку ХХ ст.

Прикордонники запобігли незаконному вивезенню за кордон картини, імовірно, австрійського художника кінця XIX - початку ХХ ст.

19:20 29.06.2023
Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

15:05 24.06.2023
Чистий відплив з України цього тижня знизився до 36 тис. осіб - Держприкордонслужба

Чистий відплив з України цього тижня знизився до 36 тис. осіб - Держприкордонслужба

14:48 21.06.2023
Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також мобілізує гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також мобілізує гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Лиману зросла до 8 осіб, поранених - 13 - МВС

Резніков: Україна використовуватиме касетні боєприпаси тільки для деокупації своїх територій

Окупанти обстріляли Лиман, загинуло щонайменше 6 осіб, 5 поранено

Дах обвалився на ТЕС у Донецькій обл., один загиблий і двоє зниклих безвісти, ТЕС зупинено - Міненерго

Уночі українські захисники знищили 5 БПЛА "Shahed-136/131" - ЗС ЗСУ

ОСТАННЄ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Лиману зросла до 8 осіб, поранених - 13 - МВС

СБУ повідомила про підозру одеському бізнесмену, який намагався підкупити співробітників української спецслужби за хабар у EUR90 тис.

Зеленський обговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм реалізацію Формули миру

Найближчими днями у південно-східних, північних та центральних областях очікуються дощі - Укргідрометцентр

Резніков: Україна використовуватиме касетні боєприпаси тільки для деокупації своїх територій

Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим, 46 із них - посмертно.

Зеленський у Стамбулі взяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні

Через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів у 10 областях країни

Окупанти обстріляли Лиман, загинуло щонайменше 6 осіб, 5 поранено

СБУ затримала у Вінниці колишнього бойовика т.зв. ДНР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА