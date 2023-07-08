Міністр оборони Іспанії зустрілася з українськими прикордонниками в польовому шпиталі

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала польовий госпіталь, де провела зустріч зі співробітниками української прикордонної служби, які проходять навчання в Іспанії, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Маргарита Роблес зустрілася з українською командою прикордонних медиків, котра проходить навчання в Іспанії щодо використання мобільного польового шпиталю Role-2. Іспанія передасть його для надання допомоги постраждалим в умовах бойових дій. Функціонал госпіталю полягає у виявленні, стабілізації та оперуванні поранених перед їх доставленням до лікарні", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Глава міноборони Іспанії від імені держави подякувала українським військовим і запевнила в подальшій всебічній підтримці України.