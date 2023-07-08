П'ятьох людей поранено внаслідок обстрілу Донеччини упродовж минулої доби
За минулу добу суботи внаслідок обстрілів російських окупаційних військ п'ятеро місцевих жителів Донецької області дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.
"За 7 липня росіяни поранили 5 жителів Донбасу: двоє в Авдіївці, один у Катеринівці, а також у Далекому та Новомихайлівці", - написав Кириленко в телеграмі у суботу вранці.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.