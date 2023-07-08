Події

05:30 08.07.2023

Безкаравайний став головою наглядової ради Центру гуманітарного розмінування

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За підсумками першого засідання Ігоря Безкаравайного обрано головою наглядової ради "Центру гуманітарного розмінування", заступниками призначили Олексія Соболева та Давора Лауру, повідомляє пресцентр Міністерства економіки України у вечір п'ятниці.

Безкаравайний є політиком ПРООН (Програма розвитку ООН) та координатором напряму гуманітарного розмінування при Міністерстві економіки України.

Його новообраний заступник Соболєв обіймає посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а Лаура – керівник служби оперативних заходів Хорватського центру з розмінування Служби цивільного захисту Хорватії.

Крім того, члени наглядової ради обговорили тонкощі процедури конкурсу на посаду директора Центру.

"За підсумками обговорення вирішено напрацювати відповідні процедури до наступного засідання Наглядової ради, яке відбудеться за тиждень", - інформує пресцентр.

Також у засіданні взяли участь інші члени наглядової ради: американський інвестор та філантроп Говард Баффет, директор Служби інструменту зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер та надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Центр гуманітарного розмінування – неприбуткова бюджетна установа, створена урядом для координації процесів гуманітарного розмінування на території України.

Головними завданнями Центру є збір та аналіз інформації, стратегічне планування, координація процесу та міжнародне співробітництво у сфері гуманітарного розмінування.

Як повідомляє Мінекономіки, наглядова рада затверджуватиме стратегічні напрями та плани діяльності Центру, контролюватиме їх реалізацію, здійснюватиме контроль за фінансовою стабільністю та інше.

"Управління поточною діяльністю Центру здійснюватиме директор, який призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем кабінету міністрів України за поданням наглядової ради Центру", - підсумували у відомстві.

 

Теги: #центр #україна #керівництво #гуманітарне_розмінування

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