Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці
Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок російського теракту в Оленівці Донецької області, більшість із тіл вдалося ідентифікувати, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Теракт в Оленівці: Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них - ідентифіковані. Нагадаю, що в Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених! Вони були верифіковані МКЧХ (Міжнародним комітетом Червоного Хреста - ІФ-У)", - написав Лубінець у телеграм-каналі в п'ятницю.
Як повідомлялося, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок вибуху загинули близько 40 українських військових і 130 дістали поранень.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що теракт в Оленівці (Донецька обл.) стане одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти Росії.