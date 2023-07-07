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20:14 07.07.2023

Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці

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Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці

Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок російського теракту в Оленівці Донецької області, більшість із тіл вдалося ідентифікувати, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Теракт в Оленівці: Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них - ідентифіковані. Нагадаю, що в Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених! Вони були верифіковані МКЧХ (Міжнародним комітетом Червоного Хреста - ІФ-У)", - написав Лубінець у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок вибуху загинули близько 40 українських військових і 130 дістали поранень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що теракт в Оленівці (Донецька обл.) стане одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти Росії.

 

Теги: #повернення #тіла #оленівка #лубінець

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