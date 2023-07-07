За добу ворог завдав ракетного удару, 42 авіаудари та здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя, а також 42 авіаційні удари, здійснив приблизно 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в п'ятницю ввечері.

Уночі противник атакував територію України ударними дронами типу Shahed іранського виробництва. Підрозділи зенітно-ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗСУ знищили 12 із 18 БПЛА.

На волинському та поліському напрямках ситуація без змін.

Протягом доби окупанти здійснили артилерійські та мінометні обстріли близько 100 населених пунктів України, а також завдали авіаційних ударів у районі Вільшаної Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного, Богданівки, Олександро-Шультиного, Білої Гори, Сєверного, Красногорівки і Великої Новосілки в Донецькій області.