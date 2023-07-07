За добу українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу авіація сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, 2 - по зенітно-ракетних комплексах і 1 - по пункту управління ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в п'ятницю.

Крім цього, українські військові знищили 2 ворожі розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях і станцію радіоелектронної боротьби ворога.