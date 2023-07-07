Протягом доби відбулося близько 20 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої, протягом доби відбулося приблизно 20 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в п'ятницю ввечері.

Українські захисники відбили всі ворожі атаки в районах Новоселівського та Стельмахівки Луганської області, міста Мар'їнка та Благодатного Донецької області.

Протягом доби ворог вів штурмові дії на лиманському напрямку, а також безуспішно намагався витіснити українські війська із займаних позицій у районі на північний захід від Берестового Луганської області.

Також окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначається у зведенні.