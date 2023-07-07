У підрозділах окупантів збільшилася кількість відмов від участі в бойових діях

У підрозділах російських окупаційних військ збільшилася кількість відмов від участі в бойових діях через значні втрати в живій силі агресора, а також успіхи Сил оборони України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у п'ятницю ввечері.