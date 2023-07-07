Події

04:47 07.07.2023

У Мелітополі не залишилося жодного будинку, в якому не жили б "окупанти

2 хв читати

Російські окупанти використовують для заселення своїх військових цивільні житлові приміщення, власники яких поїхали, щоб не перебувати в окупації, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні ворог заїжджає до Медитополя черговими партіями, і розпочався черговий поквартирний, подомовий обхід. Раніше наші жителі, які виїхали з тимчасово окупованого Мелітополя, зберігали своє житло тим, що передавали його для життя своїм родичам та близьким. Тепер ворог перевіряє прописку, документи власності та перевіряє їх безпосередньо з мешканцями", - розповів Федоров.

Він наголосив, що якщо документи на право власності не відповідають фактичному проживання, то ворог змушує мешканців виселятися з будинків, квартир та розселяє там своїх військових. Така ситуація не лише у Мелітополі, а й у Кирилівці Запорізької області, додав міський голова.

Крім цього, повідомив Федоров, росіяни "націоналізують" житло цивільних.

"Нахабні рашисти "націоналізують": визнають "безхазяйним" житло, власники якого виїхали з окупації, і забирають собі. Іноді навіть продають, проте ворожі "угоди" не мають жодної юридичної сили", - зазначив мер.

Також він розповів, що окупанти "беруть в оренду" будинки, а в оголошеннях про пошук житла часто пишуть "орендар-родина слов'янської зовнішності". Ворог, зокрема, займається грабунком та мародерством.

"Ми бачимо, що постійно відбувається пограбування. Це яскраво виражено на базах Кирилівки. Там велика кількість баз відпочинку - це курортне містечко. Ми бачимо, що за останні дні як мінімум на семи базах відпочинку ворог заїжджав КАМАЗами, УРАЛами та мародерствував, викрадав наше майно. ", - підсумував він.

Теги: #україна #житло #запорізька_область #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:21 07.07.2023
Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

01:54 07.07.2023
Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

00:19 07.07.2023
Вже 7 загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів

Вже 7 загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів

23:58 06.07.2023
Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

23:57 06.07.2023
Я розумію складність отримання підтримки всіх членів НАТО на запрошення України

Я розумію складність отримання підтримки всіх членів НАТО на запрошення України

23:47 06.07.2023
Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

Зеленський обговорить з Ердоганом зернову ініціативу та обмін полоненими

23:02 06.07.2023
Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

16:06 06.07.2023
Україна і Болгарія співпрацюватимуть у сфері енергетики

Україна і Болгарія співпрацюватимуть у сфері енергетики

13:24 06.07.2023
Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

13:01 05.07.2023
Бауер: Робота МКЧХ в Україні - одна з найбільших місій у його історії

Бауер: Робота МКЧХ в Україні - одна з найбільших місій у його історії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вже 7 загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів

Я розумію складність отримання підтримки всіх членів НАТО на запрошення України

Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

Зеленський прибув до Праги

Зеленський анонсував візит до Праги

ОСТАННЄ

Зеленський прибув до Праги

Із місця ракетної атаки у Львові врятували семеро людей, 14 госпіталізували

Окупанти завдали 41 авіаудар по Україні за добу

Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО

Окупанти облаштували військову базу в дитячому санаторії в Запорізькій області

Резніков: Ми очікуємо реального сигналу, що Україна стане членом НАТО де-юре, адже ми вже партнер Альянсу де-факто

Це впровадження російської агентури в глобальні офіси? - Подоляк про заяву "Humans Right Watch"

Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті: Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках

НКЦПФР підготує нову стратегію розвитку ринку капіталу до вересня

Зеленський анонсував візит до Праги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА