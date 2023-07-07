У Мелітополі не залишилося жодного будинку, в якому не жили б "окупанти

Російські окупанти використовують для заселення своїх військових цивільні житлові приміщення, власники яких поїхали, щоб не перебувати в окупації, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні ворог заїжджає до Медитополя черговими партіями, і розпочався черговий поквартирний, подомовий обхід. Раніше наші жителі, які виїхали з тимчасово окупованого Мелітополя, зберігали своє житло тим, що передавали його для життя своїм родичам та близьким. Тепер ворог перевіряє прописку, документи власності та перевіряє їх безпосередньо з мешканцями", - розповів Федоров.

Він наголосив, що якщо документи на право власності не відповідають фактичному проживання, то ворог змушує мешканців виселятися з будинків, квартир та розселяє там своїх військових. Така ситуація не лише у Мелітополі, а й у Кирилівці Запорізької області, додав міський голова.

Крім цього, повідомив Федоров, росіяни "націоналізують" житло цивільних.

"Нахабні рашисти "націоналізують": визнають "безхазяйним" житло, власники якого виїхали з окупації, і забирають собі. Іноді навіть продають, проте ворожі "угоди" не мають жодної юридичної сили", - зазначив мер.

Також він розповів, що окупанти "беруть в оренду" будинки, а в оголошеннях про пошук житла часто пишуть "орендар-родина слов'янської зовнішності". Ворог, зокрема, займається грабунком та мародерством.

"Ми бачимо, що постійно відбувається пограбування. Це яскраво виражено на базах Кирилівки. Там велика кількість баз відпочинку - це курортне містечко. Ми бачимо, що за останні дні як мінімум на семи базах відпочинку ворог заїжджав КАМАЗами, УРАЛами та мародерствував, викрадав наше майно. ", - підсумував він.