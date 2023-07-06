Окупанти облаштували військову базу в дитячому санаторії в Запорізькій області

Російські військовослужбовці облаштували військову базу в с. Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території дитячого санаторію "Весна", повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На території корпусу дитячого санаторію "Весна" російські військовослужбовці облаштували військову базу, де перебуває більше ніж 800 російських військовослужбовців і розосереджене російське військове озброєння в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів", - ідеться у зведенні.

У с. Чулаківка Скадовського району Херсонської області окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку "Іва". За даними Генштабу, там проводять допити і катують патріотично налаштованих громадян України.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та використовувати дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення як живого щита", - наголошується в повідомленні.