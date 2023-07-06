Українська авіація завдала шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби вразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях і три станції радіоелектронної боротьби ворога.