Події

19:46 06.07.2023

Українська авіація завдала шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби вразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях і три станції радіоелектронної боротьби ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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