Українські війська продовжують наступ у Запорізькій області та біля Бахмута

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському і бердянському напрямках у Запорізькій області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - ідеться у зведенні.

Також, за даними Генштабу, українські військові продовжують вести наступальні дії південніше і північніше міста Бахмут Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах.

Своєю чергою російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на Донеччині, де протягом доби відбулося 20 бойових зіткнень.

"На лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій у районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, але успіху не мав. (...) На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори. (...) На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Первомайського Донецької області. (...) На мар'їнському напрямку, під вогнем артилерії, наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка", - розповіли в Генштабі.

Також противник вів безуспішні наступальні дії на шахтарському напрямку в районі Новомихайлівки Донецької області. На куп'янському напрямку українські військові тримають оборону.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах. Триває переміщення на територію Росії підрозділів ЗС РФ, що проходили підготовку на полігонах Білорусі, розповіли в Генштабі.