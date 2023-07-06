Події

19:01 06.07.2023

На Харківщині підліток дістав численні опіки внаслідок необережного поводження з порохом

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На Харківщині підліток дістав численні опіки внаслідок необережного поводження з порохом

У четвер удень у Довгенькому Куп'янського району Харківської області стався нещасний випадок, пов'язаний із необережним поводженням із порохом, унаслідок чого постраждав 15-річний підліток.

"Хлопець разом з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його в багаття, унаслідок чого відбувся спалах і потерпілий отримав опіки полум'ям 1-2 ступеня обличчя, обох рук, грудної клітки та обох ніг (45-48%)", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Підлітка госпіталізовано до Харкова, до лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Теги: #порох #харківщина #постраждалий

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