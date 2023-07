Ми хочемо зробити це швидше - Зеленський про контрнаступ

Контрнаступальна операція відбувається за планом, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC, прев'ю якого було оприлюднено в четвер.

Контрнаступ України, який триває, дав змогу її силам узяти на себе "ініціативу" у війні проти російських загарбників, але "ми хочемо зробити це швидше", сказав він.

Зеленський підтримує думку своїх військових про те, що операція, яка серйозно розпочалася минулого місяця, "відбувається за планом". "Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ завершився за коротший період часу, але така реальність", - сказав він.

"На сьогодні ініціатива на нашому боці", - сказав Зеленський, додавши: "Ми просуваємося, нехай і не так швидко [як хотілося б]. Але ми просуваємося".

Він зазначив також, що "F-16 або будь-яка інша техніка, яка нам потрібна, дасть нам можливість рухатися швидше, рятувати більше життів, довше стояти на своєму. Але, з іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звісно, зволікання призведуть до більшої кількості втрачених життів".

Зеленський сказав, що, незважаючи на неухильний прогрес і важкі втрати, військове керівництво України, як і раніше, впевнене, що операція, яка вважається ключем до забезпечення миру, відбувається, як і очікувалося.

