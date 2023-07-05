Події

19:27 05.07.2023

Окупанти завдали 48 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 48 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали 48 авіаційних ударів по території України та здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також у ніч на середу російські окупанти завдали удару п'ятьма іранськими ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Два дрони-камікадзе були знищені українськими силами протиповітряної оборони.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Грабовського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка Сумської області та Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині.

Окупанти протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема, міст Середина-Буда Сумської області, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та міста Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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