Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за добу 10 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління противника, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 3 радіостанції окупантів.