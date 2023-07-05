Події

19:11 05.07.2023

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за добу 10 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління противника, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 3 радіостанції окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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