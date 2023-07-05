Події

19:06 05.07.2023

Усі атаки окупантів на Донеччині відбито, за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень

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Усі атаки окупантів на Донеччині відбито, за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках у Донецькій області на сході України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, розміщеній на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень.

"На лиманському напрямку противник під час ведення наступальних дій намагався витіснити наші війська із займаних позицій у районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав", - ідеться у зведенні.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки, а на мар'їнському відбили всі ворожі атаки в районі Мар'їнки.

"На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Воночас продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському напрямку російські окупанти не полишають спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. "Наші воїни стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога", - зазначається в повідомленні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних із Україною районах.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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