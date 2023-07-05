Вночі у Дніпропетровській області збили ударний БПЛА

У ніч на середу в повітряному просторі Дніпропетровської області збито один ударний іранський безпілотник типу "шахед", повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Після опівночі захисники з ПВК "Схід" збили над областю безпілотник - приземлили іранський ударний дрон", - йдеться в повідомленні в телеграмі у середу вранці.

Лисак повідомив, що вранці росіяни знову атакували область із БПЛА, цього разу Марганецьку громаду Нікопольського району.

"Попередньо постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", - підсумував він.