Події

07:23 05.07.2023

Упродовж доби на фронті відбулося 40 бойових зіткнень

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Упродовж доби на фронті відбулося 40 бойових зіткнень

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, де тривають важкі бої.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, протягом доби відбулося приблизно 40 бойових зіткнень.

Зазначається, що на сіверському та слобожанському напрямках противник активізував диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах.

На куп'янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області, ЗСУ відбили всі атаки ворога.

На лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, росіяни чинили спроби витіснити українські сили із займаних позицій у районах на захід від Нововодяного та на південь від Діброви Луганської області, успіху не мав.

"На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхове-Василівка та Богданівка Донецької області", - ідеться у зведенні.

Водночас у відомстві наголосили, що ЗСУ продовжують вести наступальні дії на півдні і на півночі від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ поблизу міста Авдіївка Донецької області

На мар'їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, ЗСУ відбили всі ворожі атаки неподалік м. Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Повідомляється, що українські військові продовжують ведення контрнаступу на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, наносять вогневе ураження з артилерії по цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За даними Генштабу, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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