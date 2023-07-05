Події

07:09 05.07.2023

У Скадовську та Генічеську окупанти намагаються приховати збільшення випадків інфекційних захворювань

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У Скадовську та Генічеську окупанти намагаються приховати збільшення випадків інфекційних захворювань

У тимчасово окупованих росіянами містах Скадовськ і Генічеськ Херсонської області зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери", - ідеться у зведенні.

Зазначається, що окупаційна влада не визнає збільшення кількості захворюваності та намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні.

За даними Генштабу, вона почала приховану вакцинацію від холери представників адміністрацій та їхнього найближчого оточення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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