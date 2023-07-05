У Сумській області внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей та п'ять будинків - ОВА

Минулої доби вівторка під вогонь противника потрапив навчальний заклад та п'ять приватних будинків місцевих жителів Сумської області, росіяни атакували дев'ять громад, здійснивши 36 обстрілів області, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 268 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська, Юнаківська громади", - сказано в Telegram.

Зокрема, Краснопільську громаду ворог обстріляв із артилерії (31 вибух) та мінометів (5 вибухів). В результаті одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки.

Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу (31 вибухів), внаслідок чого пошкоджено приватну господарську споруду, приміщення ліцею. Також росіяни обстрілювали з артилерії (18 вибухів), внаслідок чого пошкоджено 2 приватні будинки та будівлю колишньої ферми.

Білопільською громадою здійснено мінометний обстріл (18 вибухів). Також ворог атакував з вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР) (8 вибухів) та обстріл з гранатомета (ЗПГ) (21 вибух).

На територію Юнаківської громади противник скинув 15 мін.

По Глухівській росіяни здійснили гранатометний обстріл (АГС) (23 вибухи).

Крім того, від мінометних обстрілів постраждали: Великописарівська громада (44 вибухи), Есманська (38 вибухів) також був і артобстріл (4 вибухи), Середино-Будська (4 вибухи), Зноб-Новгородська (6 вибухів) та Миколаївська громада (2 вибухи) ).