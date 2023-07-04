Сили оборони продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському й бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому у вівторок увечері.

Крім цього, українські захисники завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях ворога та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Своєю чергою, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Зазначено, що минулої доби ворог здійснив невдалі спроби проникнути через кордон України на сіверському та слобожанському напрямках, однак зазнав втрат і відступив. Для прикриття відходу ДРГ окупанти застосували ствольну та реактивну артилерію.

Протягом доби українські військові відбили ворожі атаки в районі на південь від Новоселівського Луганської області на куп'янському напрямку, у районі на захід від Нововодяного та на південь від Діброви Луганської області на Лиманському, у районі населеного пункту Богданівка Донецької області на бахмутському напрямку, а також у районі Мар'їнки.

Зазначено, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області.

Водночас українські захисники продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмута й закріплюються на досягнутих рубежах.