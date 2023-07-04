За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога, 3 - по зенітно-ракетних комплексах, 1 - по пункту управління окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, 3 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби російського агресора.