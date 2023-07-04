Події

19:06 04.07.2023

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника

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За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога, 3 - по зенітно-ракетних комплексах, 1 - по пункту управління окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, 3 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби російського агресора.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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