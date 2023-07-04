Події

15:39 04.07.2023

На сесії Львівської облради вручили повістки 34 депутатам - заступник голови облради

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У вівторок на сесії Львівської облради повістки до військкомату вручили 34 депутатам, повідомив на своїй фейсбук-сторінці заступник голови облради Юрій Холод.

"У Львівській обласній раді 56 депутатів-чоловіків, повістки сьогодні вручили 34 з них", - написав Холод.

За його словами, співробітники військкомату завчасно повідомили йому про свої плани і попросили виділити стіл у холі обласної ради. Тому повістки вручали під час реєстрації. 7 депутатам не вручили повістки, оскільки в них картки для голосування були з собою і вони не проходили реєстрацію. Крім того, ще 5 депутатів були відсутні на сесії, тому сьогодні повістки їм також не вручили.

Холод розповів, що йому також вручили повістку і завтра він на 09:00 має намір прибути до військкомату.

"Вручення повісток відбувалося культурно, ніхто нікого не ловив", - написав заступник голови Львівської облради і додав, що кожен із депутатів "мав відвідати ТЦК і оновити свої облікові дані".

За даними Холода, наразі 13 депутатів Львівської обласної ради з початку війни з РФ служать у ЗСУ.

Теги: #повістки #львівська_облрада

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