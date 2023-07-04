Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

На північ і південь від міста Бахмут Сили оборони продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів, повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

У Генштабі зазначили, що "противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат", тривають важкі бої.

Водночас українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках.