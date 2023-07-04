У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

У ніч на вівторок під Москвою в Кубинці був збитий безпілотний літальний апарат, повідомляють РосЗМІ.

За попередніми даними, близько 4 години ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. За даними джерел у збройних силах РФ, унаслідок вибуху жертв і постраждалих немає.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту з БПЛА деякі пасажирські літаки не могли здійснити приземлення.

Йдеться про п'ять рейсів, зокрема, з Шарм-ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.

Літаки почали кружляти перед посадкою одразу після появи та знищення в небі безпілотників.

Ще один рейс з Анкари кружляє поблизу аеропорту Внуково вже більше за годину.