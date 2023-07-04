Події

07:44 04.07.2023

У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

1 хв читати

У ніч на вівторок під Москвою в Кубинці був збитий безпілотний літальний апарат, повідомляють РосЗМІ.

За попередніми даними, близько 4 години ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. За даними джерел у збройних силах РФ, унаслідок вибуху жертв і постраждалих немає.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту з БПЛА деякі пасажирські літаки не могли здійснити приземлення.

Йдеться про п'ять рейсів, зокрема, з Шарм-ель-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябінська та Новосибірська.

Літаки почали кружляти перед посадкою одразу після появи та знищення в небі безпілотників.

Ще один рейс з Анкари кружляє поблизу аеропорту Внуково вже більше за годину.

 

 

 

Теги: #рф #бпла #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:34 04.07.2023
РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

02:13 04.07.2023
Окупанти 28 разів обстріляли Сумську область, 5 загиблих

Окупанти 28 разів обстріляли Сумську область, 5 загиблих

19:34 03.07.2023
Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

18:35 03.07.2023
Унаслідок атаки дронів по Сумах загинули двоє, поранені 19 осіб, четверо із них залишаються в лікарнях - ОВА

Унаслідок атаки дронів по Сумах загинули двоє, поранені 19 осіб, четверо із них залишаються в лікарнях - ОВА

11:26 03.07.2023
У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

У Сумах чути вибухи, працює ППО - мер

07:58 03.07.2023
Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

00:09 03.07.2023
Загроза застосування росіянами ударних БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях – ПС ЗСУ

Загроза застосування росіянами ударних БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях – ПС ЗСУ

19:37 02.07.2023
Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

11:18 02.07.2023
ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

07:37 02.07.2023
Силами ППО знищено всі ворожі цілі в небі навколо Києва

Силами ППО знищено всі ворожі цілі в небі навколо Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує від саміту НАТО "визначеності в безпеці"

Зенітні війська України збили за час війни понад 3000 цілей

Зеленський і Шольц скоординували позиції перед самітом НАТО

Маляр: На південному фланзі в районі Кліщіївки українські воїни з боями просуваються, обстановка на бахмутському напрямку знову загострилася

Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. МЗС України висловить протест

ОСТАННЄ

Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

За минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень із ворогом

Російські окупанти зосередили на сході близько 180 тисяч своїх солдатів

Повноваження Столтенберга продовжать ще на рік

Окупанти використовують дитячі табори для військових шпиталів у Макаровому та Лимані на Луганщині

Протестувальники проти юридичної реформи в Ізраїлі влаштували сутички із силовиками в аеропорту Тель-Авіва

Російського окупанта засудили до дев’яти років ув'язнення за пограбування українців

Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу

4 липня: Яке сьогодні свято

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА