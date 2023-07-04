Події

07:21 04.07.2023

За минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень із ворогом

2 хв читати
За минулу добу відбулося понад 40 бойових зіткнень із ворогом

Протягом 3 липня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 40 бойових зіткнень на 4 напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань і Бударки - Харківської.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Куп’янськ Харківської області; Невське і Білогорівка - Луганської та Верхньокам’янське, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та на південному сході Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими авіаударами та вогнем артилерії, наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Завдав авіаудару біля Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 04.07.2023
ЗС України ліквідували 770 окупантів

ЗС України ліквідували 770 окупантів

07:10 04.07.2023
Окупанти використовують дитячі табори для військових шпиталів у Макаровому та Лимані на Луганщині

Окупанти використовують дитячі табори для військових шпиталів у Макаровому та Лимані на Луганщині

20:15 03.07.2023
Маляр: На південному фланзі в районі Кліщіївки українські воїни з боями просуваються, обстановка на бахмутському напрямку знову загострилася

Маляр: На південному фланзі в районі Кліщіївки українські воїни з боями просуваються, обстановка на бахмутському напрямку знову загострилася

19:38 03.07.2023
Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

19:13 03.07.2023
Усі атаки окупантів на Донеччині відбито, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

Усі атаки окупантів на Донеччині відбито, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

08:26 03.07.2023
За минулу добу ЗС України провели контрнаступ на шести ділянках фронту

За минулу добу ЗС України провели контрнаступ на шести ділянках фронту

07:30 03.07.2023
За добу на лінії фронту відбулося понад 39 бойових зіткнень

За добу на лінії фронту відбулося понад 39 бойових зіткнень

07:22 03.07.2023
Окупанти завдали 12 ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 12 ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

07:13 03.07.2023
Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:41 02.07.2023
Українська авіація завдала 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ССО знищили три ворожі установки "Град" у Бахмуті

ЗС України ліквідували 770 окупантів

Зеленський очікує від саміту НАТО "визначеності в безпеці"

Зенітні війська України збили за час війни понад 3000 цілей

Зеленський і Шольц скоординували позиції перед самітом НАТО

ОСТАННЄ

ССО знищили три ворожі установки "Град" у Бахмуті

Противник випустив 402 снаряди по Херсонській області, є поранені

Увечері понеділка ворог атакував із БПЛА Марганецьку громаду Дніпропетровської області

У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

Російські окупанти зосередили на сході близько 180 тисяч своїх солдатів

Повноваження Столтенберга продовжать ще на рік

Протестувальники проти юридичної реформи в Ізраїлі влаштували сутички із силовиками в аеропорту Тель-Авіва

Російського окупанта засудили до дев’яти років ув'язнення за пограбування українців

Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА