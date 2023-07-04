Події

07:10 04.07.2023

Окупанти використовують дитячі табори для військових шпиталів у Макаровому та Лимані на Луганщині

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Окупанти використовують дитячі табори для військових шпиталів у Макаровому та Лимані на Луганщині

Російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, використовують дитячі табори для військових шпиталів у Макаровому та Лимані Луганської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де перебуває понад 100 поранених окупантів.

Також на всій території табору розосереджені російська військова техніка та блокпости. У безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення.

Схожа ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти також переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору використовується для зберігання військової техніки.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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