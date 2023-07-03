Зеленський очікує від саміту НАТО "визначеності в безпеці"

Президент України Володимир Зеленський очікує від партнерів перед самітом НАТО у Вільнюсі "визначеності в безпеці".

"Європа може бути мирною тільки тоді, коли мир для неї буде гарантовано повною визначеністю в безпеці", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За його словами, "не може бути в Європі дефіциту визначеності в безпеці, яка провокуватиме російську тиранію та агресію. Росія буде пробувати відкусити той чи інший шматок Європи тільки тоді, коли буде бачити ту чи іншу невизначеність у безпеці".

"Очевидно, що убезпечити Європу від будь-яких агресій можна тільки разом з Україною і тільки разом з Україною в НАТО. Саме тому має бути досягнута визначеність у безпеці нашого майбутнього в Альянсі. Тоді Росії доведеться переорієнтуватися на власну державність - зайнятися нарешті собою, а не якимись експансіями", - сказав він.

"Дуже активно готуємося до саміту, і очікуємо від наших партнерів саме такої рішучості, якої вимагає цей історичний момент", - сказав Зеленський.