Події

20:23 03.07.2023

Зеленський і Шольц скоординували позиції перед самітом НАТО

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Зеленський і Шольц скоординували позиції перед самітом НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок із канцлером Німеччини Олафом Шольцом телефонну розмову.

"Скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України", - написав він у телеграм-каналі.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Ми поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі й обговорили поточний стан зернової угоди та важливість її продовження", - зазначив президент.

Він також висловив подяку за "важливі сигнали підтримки Україні на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради. Окремо вдячний за активну реалізацію попереднього оборонного пакету на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом 8,8 млрд євро".

"Зустріч на рівні радників у Копенгагені – важливий крок до реалізації Формули миру. Домовилися продовжувати активну роботу у цьому напрямі", - написав також Зеленський.

 

Теги: #розмова #фрн #зеленський #шольц

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