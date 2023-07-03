Події

20:15 03.07.2023

Маляр: На південному фланзі в районі Кліщіївки українські воїни з боями просуваються, обстановка на бахмутському напрямку знову загострилася

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Маляр: На південному фланзі в районі Кліщіївки українські воїни з боями просуваються, обстановка на бахмутському напрямку знову загострилася

На бахмутському напрямку обстановка знову загострилася, водночас на південному фланзі в районі Кліщіївки українські воїни з боями, але просуваються, на північному фланзі тривають бої, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони - мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр зазначила, що ворог активно реагує на всі дії українських воїнів і створює на напрямках, де є загроза, три лінії оборони.

"На південному фланзі в районі Кліщіївки, наші війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої. В самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат", - повідомили в Міноборони.

Заступниця міністра наголосила, що українські захисники не дають ворогу пересуватися містом і вражають вогнем позиції ворога.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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