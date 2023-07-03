Події

19:38 03.07.2023

Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

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Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти завдали 44 авіаційні удари по території України і здійснили приблизно 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах", - зазначили у відомстві.

Упродовж доби російські окупанти також завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три зенітні керовані ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300 і 20 іранських ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed по цивільних інфраструктурних об'єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

"У результаті протиповітряного бою, силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 14 ударних БПЛА типу Shahed", - розповіли у відомстві.

Противник за добу завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області, Благодатного Донецької області, на мар'їнському напрямку в Донецькій області.

Окупанти також здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зокрема міст Куп'янськ Харківської області, Краматорськ, Костянтинівка, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар Донецької області, Марганець та Нікополь Дніпропетровської області, м. Херсон.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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