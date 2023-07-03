Події

19:13 03.07.2023

Усі атаки окупантів на Донеччині відбито, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

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Усі атаки окупантів на Донеччині відбито, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках у Донецькій області на сході України, де тривають важкі бої.

"РФ продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

За даними відомства, протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

"На бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута... На мар’їнському напрямку, не зважаючи на ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, наші захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка", - йдеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

"Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Розпочалось переміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України", - розповіли в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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