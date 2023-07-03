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18:35 03.07.2023

Унаслідок атаки дронів по Сумах загинули двоє, поранені 19 осіб, четверо із них залишаються в лікарнях - ОВА

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Унаслідок атаки дронів по Сумах загинули двоє, поранені 19 осіб, четверо із них залишаються в лікарнях - ОВА

Двоє людей загинули і 19, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів по Сумах у понеділок, повідомила Сумська обласна військова адміністрація в телеграмі.

"Внаслідок атаки шахедів по м. Суми дві особи загинули і 19 поранених. У закладах охорони здоров'я залишаються четверо постраждалих, із них двоє - важкі в реанімації, двоє - середнього ступеня важкості. 15 постраждалим була надана медична допомога і вони були відпущені додому, серед постраждалих одна дитина 5 років", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, загалом станом на 10:49 понеділка було зафіксовано чотири прильоти ударних безпілотників типу Shahed 136 по центру Сум. Унаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 16 постраждалих.

 

Теги: #жертви #суми #бпла

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