У Міноборони України пообіцяли суворо реагувати на випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк пообіцяв сувору реакцію на всі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо громадян України.

"У засобах масової інформації та соціальних мережах поширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП щодо громадян України. У межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний такий інцидент. Наголошу, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних сил України, офіцера, не будуть залишені без суворої реакції", - написав він у телеграм-каналі.

Павлюк запевнив, що за кожною такою ситуацією будуть проведені службові розслідування, а винні - притягнуті до суворої відповідальності, згідно з чинним законодавством.

Заступник міністра попросив громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості про такі випадки за номером: 0800 31 01 79; на електронну пошту tckreport@gmail.com; на чат-бот у телеграмі: https://t.me/tck_report_bot.

Раніше у фейсбуці поширився допис українки Тетяни Новак про те, що її побив п'яний офіцер Закарпатського обласного ТЦК та СП.

Також у телеграмі з'явилося відео конфлікту між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та місцевим у місті Деражня Хмельницької області. Повідомлялося, що співробітники ТЦК та СП увірвалися до приватного будинку і погрожували чоловікові, який міг ухилятися від мобілізації, зламати ногу.