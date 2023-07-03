Події

12:17 03.07.2023

Грозовий шторм залишив без світла майже 70 населених пунктів у трьох областях - Міненерго

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Грозовий шторм залишив без світла майже 70 населених пунктів у трьох областях - Міненерго

Унаслідок грозового шторму, що пройшов країною, залишаються знеструмленими в Київській області - 34, у Сумській - 18, у Чернігівській - 16 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

При цьому, згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в понеділок, підключено до мережі майже всіх із 12 тис. споживачів у Дніпропетровській області, які також залишалися без світла через негоду.

Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській, Харківській областях, у якій, зокрема, залишилися без світла понад 9 тис. споживачів. Через технологічні порушення знеструмлено понад тисячу споживачів в Одеській області.

У Донецькій області знеструмлено шахту, тривають відновлювальні роботи, повідомили в міністерстві.

НЕК "Укренерго" зі свого боку в телеграм-каналі зазначила, що внаслідок підтоплення залишаються відключеними приблизно 13 тис. споживачів у Херсоні, а через обстріл і пошкодження однієї з лінії обленерго в Донецькій області обмежено видачу потужності електростанції у східному регіоні.

"Учора через негоду були тимчасові збої в роботі однієї з ліній "Укренерго" в центральному регіоні. Живлення споживачів при цьому не порушувалося", - також ідеться в повідомленні.

Загалом в енергосистемі, за даними і міністерства, і оператора системи передачі, електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити споживання.

Водночас "Укренерго" зазначає, що в понеділок із 3:00 до 23:00 здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 20 до 130 МВт із максимумом о 20:00, а також із Молдови - 1 МВт із 20:00 до 21:00. Виходячи з цих даних і даних на сайті ENTSO-E, загалом енергосистема отримає 715 МВт-год на добу. Враховуючи дані Міненерго, що 2 липня імпорт електроенергії становив 4 989 МВт-год, сьогоднішній показник у сім разів менший.

Експорт відсутній.

Щодо ЗАЕС, "Укренерго" вказало, що на вихідних вона вкотре повернула в роботу одну з ліній електропередачі до Запорізької АЕС. Міненерго повідомило про незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі, який становить 16,56 м (станом на 1 липня становив 16,57 м).

"Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - запевнили в Міненерго.

Теги: #негода #знеструмлення

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