Маляр: За минулий тиждень звільнено 37,4 кв. км на півдні та сході

ЗС України продовжують наступ на бахмутському, мелітопольському та бердянському напрямках, є успіхи, водночас ворог намагається чинити опір, до того ж збільшив обстріли на Сході вдвічі, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємося на Бахмутському напрямку, а ворог і далі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч", - написала Маляр у телеграмі на ранок понеділка.

Вона зазначила, що зараз там тривають важкі бої.

"За минулий тиждень унаслідок поліпшення оперативного (тактичного) становища і вирівнювання лінії фронту вивільнену площу збільшено на 9 кв. км", - сказано в повідомленні.

Вона зазначила, що кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилася вдвічі: позаминулого тижня - 6457 обстрілів, а минулого - 11753 обстрілів.

Тим часом повідомляється, що на Півдні ЗСУ продовжують вести наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках, зокрема на напрямках: Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське.

"Мали успіх", - інформує Маляр.

На Півдні за минулий тиждень звільнено 28,4 кв. км території.

Загалом звільнена площа на Півдні становить 158,4 кв. км.