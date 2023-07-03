Події

07:22 03.07.2023

Окупанти завдали 12 ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 12 ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

Протягом доби російські окупанти завдали 12 ракетних ударів по території України і застосували 8 іранських ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Силами і засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети і 8 ударних БпЛА", - сказано в повідомленні.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів і здійснив близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. "На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури постраждали й мирні люди", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 122 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, зокрема, міст Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м. Херсон.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Плетенівки Харківської області, Білогорівки та Новолюбівки Луганської області, Діброви та Сіверська Донецької області, Авдіївки, Вугледара, Богоявленки та Благодатного, Зміївки, Херсона та Антонівки.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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