Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу дванадцять ударів по районах зосередження особового складу противника, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ та артилерії за той самий час завдали ураження 27 артилерійським засобам окупантів на вогневих позиціях, двом засобам протиповітряної оборони ворога, одному пункту управління та району зосередження особового складу противника.