Події

07:13 03.07.2023

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

1 хв читати
Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу дванадцять ударів по районах зосередження особового складу противника, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ та артилерії за той самий час завдали ураження 27 артилерійським засобам окупантів на вогневих позиціях, двом засобам протиповітряної оборони ворога, одному пункту управління та району зосередження особового складу противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:30 03.07.2023
За добу на лінії фронту відбулося понад 39 бойових зіткнень

За добу на лінії фронту відбулося понад 39 бойових зіткнень

07:22 03.07.2023
Окупанти завдали 12 ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 12 ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

19:41 02.07.2023
Українська авіація завдала 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:37 02.07.2023
ЗС України продовжують просуватися на бердянському та мелітопольському напрямку

ЗС України продовжують просуватися на бердянському та мелітопольському напрямку

19:04 02.07.2023
У Донецькій області тривають важкі бої, за добу відбулося понад 28 бойових зіткнень

У Донецькій області тривають важкі бої, за добу відбулося понад 28 бойових зіткнень

08:41 02.07.2023
ЗС України за добу ліквідували 790 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 790 окупантів

07:11 02.07.2023
Окупанти здійснили 1 ракетний і 27 авіаударів, а також 80 обстрілів із РСЗВ

Окупанти здійснили 1 ракетний і 27 авіаударів, а також 80 обстрілів із РСЗВ

07:06 02.07.2023
Українська авіація десять разів ударила по районах скупчення сил противника

Українська авіація десять разів ударила по районах скупчення сил противника

19:23 01.07.2023
За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження особового складу ворога

За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження особового складу ворога

19:20 01.07.2023
Окупанти використовують мобільні крематорії для приховування значних втрат

Окупанти використовують мобільні крематорії для приховування значних втрат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

Українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку - Череватий

На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

ОСТАННЄ

Під час атаки в ніч на понеділок знищено 13 із 17 ударних дронів

У результаті атаки РФ на Дніпропетровщині постраждала літня жінка

ЄС має намір порушити ядерну угоду з Іраном, відмовившись знімати санкції

Президент Південної Кореї зажадав від міністерства у справах об'єднання діяти жорсткіше щодо КНДР

3 липня: Яке сьогодні свято

Член паралімпійської нацзбірної РБ причетний до викрадення українських дітей із ТОТ

Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

ФРН не хоче постачати Україні зброю, яка може вразити територію РФ – Шольц

Росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області – ОВА

За порядком у Франції вночі стежитимуть 45 тис. поліцейських

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА