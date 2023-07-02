Українська авіація завдала 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України завдала за минулу добу дев'ять ударів по районах зосередження особового складу супротивника, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за той самий час завдали ураження 22 артилерійським засобам окупантів на вогневих позиціях і двом засобам протиповітряної оборони ворога.