Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

Протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних ударів по території України і застосували 8 іранських ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. "На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури постраждали й мирні люди", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, зокрема, міст Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м. Херсон.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки та Новолюбівки Луганської області, Сіверська, Авдіївки, Богоявленки, Котлярівки, Мар'їнки та Курахового Донецької області, Зміївки та Антонівки Херсонської області.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.