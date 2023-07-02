Події

19:37 02.07.2023

Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

1 хв читати
Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

Протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних ударів по території України і застосували 8 іранських ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. "На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури постраждали й мирні люди", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, зокрема, міст Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м. Херсон.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки та Новолюбівки Луганської області, Сіверська, Авдіївки, Богоявленки, Котлярівки, Мар'їнки та Курахового Донецької області, Зміївки та Антонівки Херсонської області.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #рф #війна #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 02.07.2023
Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, без постраждалих

Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, без постраждалих

11:40 02.07.2023
На Донеччині один мирний житель загинув, трьох поранено - Кириленко

На Донеччині один мирний житель загинув, трьох поранено - Кириленко

11:17 02.07.2023
Командування армії РФ намагається посилити оборону Бахмутського напрямку і перекидає сили з інших регіонів - ISW

Командування армії РФ намагається посилити оборону Бахмутського напрямку і перекидає сили з інших регіонів - ISW

21:04 01.07.2023
Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

20:54 01.07.2023
Росія заблокувала 1,4 млн тонн продовольства, призначеного для п’яти країн Азії та Африки

Росія заблокувала 1,4 млн тонн продовольства, призначеного для п’яти країн Азії та Африки

16:29 01.07.2023
Унаслідок обстрілу Балаклії пенсіонерку госпіталізовано з пораненнями, ще три людини дістали травм

Унаслідок обстрілу Балаклії пенсіонерку госпіталізовано з пораненнями, ще три людини дістали травм

15:38 01.07.2023
ПА ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які видають візи росіянам

ПА ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які видають візи росіянам

12:35 01.07.2023
Двоє дітей поранені внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Херсона

Двоє дітей поранені внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Херсона

12:25 01.07.2023
Україна запровадила санкції щодо понад 190 фізичних і 291 юридичної особи, зокрема проти Georgian Airways та її власника

Україна запровадила санкції щодо понад 190 фізичних і 291 юридичної особи, зокрема проти Georgian Airways та її власника

11:30 01.07.2023
Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

Українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку - Череватий

На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

Українська авіація завдала 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

ЗС України продовжують просуватися на бердянському та мелітопольському напрямку

У Донецькій області тривають важкі бої, за добу відбулося понад 28 бойових зіткнень

Два ракетоносії залпом до 16 "Калібрів" залишаються чергувати в Чорному морі

У Посад-Покровському Херсонської області на вибухівці підірвався тракторист - ОВА

Байден у липні відвідає саміт НАТО у Вільнюсі, здійснить візити в Лондон і Гельсінкі

Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів" - командування ВМС ЗСУ

У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА