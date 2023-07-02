ЗС України продовжують просуватися на бердянському та мелітопольському напрямку

Збройні сили України, з важкими боями, продовжують контрнаступ на бердянському та мелітопольському напрямках, є частковий успіх на південному фланзі бахмутського напрямку, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємося. Наші війська стикаються з інтенсивним опором ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо і невпинно створюють умови для якнайшвидшого руху вперед", - написала Маляр у неділю ввечері в телеграмі.

Вона зазначила, що на сході окупанти продовжують активний наступ на авдіївському, мар'їнському та лиманському напрямках. Скрізь зараз гаряче.

"Ворог також рушив уперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку", - наголосила Маляр.

Заступниця міністра повідомила, що на південному фланзі бахмутського напрямку ЗСУ просуваються вперед і мають частковий успіх, тим часом на північному тривають бої. За її інформацією, ворог перекинув туди 2 десантно-штурмові полки.