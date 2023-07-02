У Донецькій області тривають важкі бої, за добу відбулося понад 28 бойових зіткнень

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, де тривають важкі бої.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, протягом доби відбулося понад 28 бойових зіткнень.

"На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області... На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка... На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

За даними Генштабу, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.