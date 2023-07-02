У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 24 "Калібрів" - командування ВМС ЗСУ

Станом на 11:00 неділі, 2 липня, в акваторії Чорного моря перебувають на бойовому чергуванні 9 російських кораблів, повідомляє командування Військово-морських сил Збройних сил України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет; в Азовському морі - 1 ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в повідомленні у Facebook.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 25 суден у бік Азовського моря, і 17 суден у бік Чорного моря, 5 з яких рухалися в напрямку протоки Босфор.