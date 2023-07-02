Події

07:11 02.07.2023

Окупанти здійснили 1 ракетний і 27 авіаударів, а також 80 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти здійснили 1 ракетний і 27 авіаударів, а також 80 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник здійснив 1 ракетний і 27 авіаударів, приблизно 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів Сумської та Харківської областей.

На куп'янському напрямку ворог завдав авіаударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського і південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області, а також Виїмки та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях.

На бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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