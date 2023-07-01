Події

19:20 01.07.2023

Окупанти використовують мобільні крематорії для приховування значних втрат

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Окупанти використовують мобільні крематорії для приховування значних втрат

Російські окупанти активно використовують мобільні крематорії для того, щоб приховати щоденні значні втрати серед особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг і компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці у суботу ввечері.

Встановлено, що один із таких крематоріїв у цілодобовому режимі зараз працює на території Бердянського порту. Відомо, що наразі близько 50 тіл загиблих окупантів підлягають кремації, які нещодавно доставили з районів ведення бойових дій до місцевого моргу.

"Кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їхньої ідентифікації та обліку", - зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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