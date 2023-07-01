Протягом доби ворог завдав 22 авіаудари, здійснив близько 60 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 22 авіаційних удари, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому ввечері в суботу.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без істотних змін.

Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли близько 104 населених пунктів на сіверському, слобожанському, куп'янському, лиманському, бахмутському, мар'їнському, авдіївському, шахтарському, запорізькому та херсонському напрямках.

Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів у районі Ветеринарного, Кислівки та Котлярівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Виїмки, Спірного, Білої Гори, Торецька, Нью-Йорка, Авдіївки, Макарівки Донецької області.