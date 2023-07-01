Події

12:06 01.07.2023

Контрнаступ ЗСУ буде тривалим і "дуже кривавим" - генерал Міллі

1 хв читати
Контрнаступ ЗСУ буде тривалим і "дуже кривавим" - генерал Міллі

Контрнаступ Збройних сил України просувається неухильно, проте буде тривалим і "дуже кривавим", заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає The Guardian.

"Генерал армії Марк Міллі повідомив Національному пресклубу у Вашингтоні, що контрнаступ "неухильно просувався вперед, свідомо прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля... 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день і так далі", - пише видання в суботу.

Міллі сказав, що його не здивувало, що прогрес був повільнішим, ніж передбачали. "Війна на папері і реальна війна - це різні речі. На справжній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки", - сказав Міллі, якого цитує видання.

"Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу", - додав Міллі.

Теги: #контрнаступ #міллі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:07 01.07.2023
Окупантам не вдається витіснити ЗС України з лівобережжя Херсонської області

Окупантам не вдається витіснити ЗС України з лівобережжя Херсонської області

14:08 30.06.2023
Україні для контрнаступу потрібні боєприпаси та сучасні винищувачі - Залужний

Україні для контрнаступу потрібні боєприпаси та сучасні винищувачі - Залужний

20:42 28.06.2023
Залужний і Міллі обговорили ситуацію на фронті та домовилися про подальшу координацію дій

Залужний і Міллі обговорили ситуацію на фронті та домовилися про подальшу координацію дій

00:23 28.06.2023
Є рух уперед у всіх напрямках, де йде наступ

Є рух уперед у всіх напрямках, де йде наступ

18:51 24.06.2023
Залужний обговорив із Міллі ситуацію на фронті

Залужний обговорив із Міллі ситуацію на фронті

15:12 23.06.2023
Для успішного контрнаступу Україні потрібно більше літаків, гелікоптерів і ПЗРК - глава МЗС

Для успішного контрнаступу Україні потрібно більше літаків, гелікоптерів і ПЗРК - глава МЗС

07:51 21.06.2023
ЗС України наступали щонайменше на двох ділянках фронту на адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями

ЗС України наступали щонайменше на двох ділянках фронту на адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями

22:43 20.06.2023
Українські воїни на півдні та сході фізично очищають Україну – Зеленський

Українські воїни на півдні та сході фізично очищають Україну – Зеленський

07:15 20.06.2023
ЗС України рухаються так як повинні були рухатися. І найбільший удар ще попереду - Маляр

ЗС України рухаються так як повинні були рухатися. І найбільший удар ще попереду - Маляр

07:31 19.06.2023
ЗСУ, ймовірно, тимчасово можуть призупинити контрнаступ, вважають у ISW

ЗСУ, ймовірно, тимчасово можуть призупинити контрнаступ, вважають у ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила санкції щодо понад 190 фізичних і 291 юридичної особи, зокрема проти Georgian Airways та її власника

Українські військові завдали колосальних втрат вагнерівцям під час боїв на сході - Зеленський

Санчес у Києві: хотів би, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Зеленським

Директор ЦРУ Бернс на початку червня таємно відвідав Україну, йому розкрили стратегію деокупації - ЗМІ

ЗС України ліквідували 530 окупантів

ОСТАННЄ

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні в неділю

У ПА ОБСЄ буде спецкомітет щодо України

Єрмак провів зустріч із керівниками диппредставництв держав G7, G-19, Данії та ООН щодо реалізації Формули миру

Зеленський підписав закон про використання під час війни автомобілів із правим розташуванням керма

Двоє дітей поранені внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Херсона

Прем'єр Іспанії виступив у Раді

Україна запровадила санкції щодо понад 190 фізичних і 291 юридичної особи, зокрема проти Georgian Airways та її власника

Українські військові завдали колосальних втрат вагнерівцям під час боїв на сході - Зеленський

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Мардану, який закликав створювати концтабори для українців

Росія, ймовірно, накопичує ракети для чергової атаки - Ігнат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА